UFFICIALE - Real Madrid continua a monetizzare dagli esuberi: 20mln dal Benfica per De Tomas

Il Real Madrid continua a cedere i giocatori in esubero o che comunque non rientrano nei piani. Dopo Kovacic per quasi 50mln di euro, ha trovato l'accordo col Benfica per Raul De Tomas, che vola a Lisbona per una nuova tappa della sua carriera. Queste le cifre dell’operazione circolate nei giorni scorsi sulla stampa iberica: al Real andranno circa 20 milioni di euro, mentre l’attaccante classe ’94 ha firmato un contratto fino al 2024 con clausola da 100 milioni. Di seguito l’annuncio ufficiale su Twitter delle Merengues:

Comunicado Oficial: Raúl de Tomás.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) 3 luglio 2019