UFFICIALE - Real Madrid, dopo 11 anni ritorna Joselu: la formula dell'operazione

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Il Real Madrid rende noto con un comunicato ufficiale l'acquisto di Joselu. 33 anni, il giocatore arriva a titolo definitivo dall'Espanyol, dove ha chiuso la stagione appena passata con 17 reti in 38 partite. Si tratta di un ritorno a casa per il giocatore, 11 anni dopo. Arrivato nell'estate del 2009, Joselu ha vestito la maglia della prima squadra del Real in sole due occasioni, segnando altrettante reti. Si contano inoltre 73 presenze e 40 reti con il Real Madrid Castilla. Dal 2012 in avanti un lungo girovagare: Hoffenheim, Eintracht, Hannover, Stoke City, La Coruna, Newcastle, Alavés e infine l'Espanyol, che ne mantiene il cartellino. Il trasferimento, infatti, arriva sulla base del prestito con diritto di riscatto. Domani alle 11 la presentazione.