UFFICIALE - Real Madrid, James fuori dai convocati per l'Audi Cup: Zidane con 7 attaccanti

Primo allenamento in gruppo per James Rodriguez quest'oggi con il Real Madrid, nonostante sia fuori dai progetti di Zidane. Intanto il colombiano non rientra - come da programma, avendo svolto un solo allenamento - nei convocati per l'Audi Cup che si disputerà a Monaco. Da capire l'effettivo spazio per il colombiano in rosa visto che Zidane ha grande abbondanza nei ruoli d'attacco nonostante il possibile addio di Bale e l'infortunio di Asensio.

Portieri: Keylor Navas, Lunin y Altube.

Difensori: Carvajal, Ramos, Varane, Nacho, Marcelo, Odriozola, Javi Hernández, De la Fuente y Miguel Gutiérrez.

Centrocampisti: Kroos, Modric, Valverde, Isco, Seoane.

Attaccanti: Mariano, Benzema, Lucas Vázquez, Vinicius Jr., Hazard, Rodrygo, Kubo.