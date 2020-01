UFFICIALE - Rinforzo anche per la Primavera: preso il centrocampista Sami dall'Inter

Un rinforzo per il Napoli Primavera che sta lottando per la salvezza. Dall'Inter arriva a titolo definitivo Brando Sami, centrocampista classe 2001 che con i nerazzurri ha avuto finora poco spazio in campionato. Sami si è messo in luce nell'Under 17 del Cesena, avendo iniziato nel vivaio della città di cui è originario (e che ha visto protagonista anche l'attuale allenatore della Primavera azzurra, Angelini), per poi passare all'Inter dopo il fallimento dei romagnoli. Il Napoli ha già depositato il contratto in Lega