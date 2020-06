UFFICIALE - Rinnovo di contratto col Betis Siviglia per Moron: era stato accostato al Napoli

Uno dei tanti nomi accostati al Napoli per l'attacco era Loren Moron, attaccante del Betis Siviglia. Erano tante le voci su di lui come possibile erede di Milik, ma lo spagnolo ha firmato il rinnovo col club andaluso. Per l'attaccante un contratto fino al 2024, ad annunciarlo il Betis Siviglia con un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito.