UFFICIALE - Roma, ceduto in prestito Pau Lopez: il comunicato del Marsiglia

L'Olympique Marsiglia, tramite i propri canali ufficiali, ha confermato l'accordo raggiunto con la Roma per il prestito di Pau Lopez. Il 17 luglio il portiere spagnolo si trasferirà in Francia per una stagione, con opzione sul trasferimento definitivo dal campionato 2022/23.

L’OM et @paulopez_13 ont trouvé un 𝗮𝗰𝗰𝗼𝗿𝗱 𝗱𝗲́𝗳𝗶𝗻𝗶𝘁𝗶𝗳 avec le consentement de l’AS ROMA, pour le prêt d’une saison du gardien espagnol, à compter du 17 juillet 2021, avec option de mutation définitive à compter de la saison 2022/2023. — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 11, 2021