UFFICIALE: Roma, certificato dopo un anno il flop Nzonzi: prestito biennale al Galatasaray

La Roma ha ceduto a titolo temporaneo Steven Nzonzi al Galatasaray. Come riportato dal comunicato ufficiale del club giallorosso, la società turca ha la possibilità di estendere il prestito per un ulteriore anno, fino al 30 giugno 2021. Inoltre è stato inserito il prezzo per il riscatto: 16 milioni di euro nel 2020 che scenderanno a 13 milioni se il centrocampista verrà riscattato nella stagione successiva.