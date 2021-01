UFFICIALE - Seguito dal Napoli, Sokratis rescinde con l'Arsenal: ora è svincolato

Sokratis Papastathopoulos ha rescisso di comune accordo il suo contratto con l'Arsenal. Il difensore greco, seguito dal Napoli in estate, è svincolato e ora è libero di unirsi con chiunque vorrà. In estate l'Arsenal chiedeva diversi milioni per cederlo e ora l'ha lasciato partire. Su di lui c'è il Genoa. Si tratterebbe, nel caso, di un ritorno. Ecco il tweet ufficiale:

Working closely with @SokratisPapa5 and his team, we have decided to cancel his contract by mutual consent