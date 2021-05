UFFICIALE - Seguito dal Napoli, Szoboszlai già rinnova col Lipsia senza aver mai giocato

Attraverso i propri canali ufficiali, il Lipsia ha annunciato di aver rinnovato per un'altra stagione il contratto di Dominik Szoboszlai, che scadeva nel 2025. Il fantasista ungherese, arrivato nel corso del mercato invernale dal Salisburgo, non ha mai giocato con la squadra tedesca a causa di una fastidiosa pubalgia eppure ha già rinnovato. Il Napoli in passato lo aveva seguito.