UFFICIALE - Seguito dal Napoli, Tete va in Turchia: è un nuovo giocatore del Galatasaray

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Il Galatasaray ha un nuovo esterno offensivo: è Tete. Come annunciato dal club turco, l'ala brasiliana arriva a titolo definitivo dallo Shakhtar Donetsk e firma un contratto quadriennale, con scadenza al 30 giugno 2027, con un'opzione in favore del club per rinnovarlo per un'ulteriore stagione.

L'ex Olympique Lione, reduce dal prestito al Leicester, era stato seguito anche da alcuni club italiani, Napoli su tutti. Il giocatore guadagnerà in Turchia 2,8 milioni annui e ha ricevuto anche un bonus alla firma di 3,1 milioni. Secondo alcuni media turchi tale acquisto potrebbe essere propedeutico a un addio di Nicolò Zaniolo, su cui ci sono Juventus e Aston Villa.