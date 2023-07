UFFICIALE - Sfuma un obiettivo del Milan, Guler è del Real Madrid: contratto di 6 anni

Corteggiato fino a qualche tempo fa dal Milan e accostato anche al Napoli, il trequartista classe 2005 ha lasciato il Fenerbahçe.

TuttoNapoli.net

Si chiude una delle trattative più calde di queste prime settimane di calciomercato estivo. Il protagonista è Arda Guler, diventato ufficialmente un nuovo giocatore del Real Madrid.

Corteggiato fino a qualche tempo fa dal Milan e accostato anche al Napoli, il trequartista classe 2005 ha lasciato il Fenerbahçe per trasferirsi alla corte di Carlo Ancelotti. Ecco il comunicato ufficiale, apparso sui canali social dei Blancos: "Il Real Madrid C. F. e il Fenerbahçe SK hanno concordato il trasferimento del giocatore Arda Güler, che sarà legato al nostro club per le prossime sei stagioni. La presentazione di Arda Güler come nuovo giocatore del Real Madrid avrà luogo domani, venerdì 7 luglio, alle ore 12:00 presso la Ciudad Real Madrid. Arda Güler si presenterà ai media".