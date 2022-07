UFFICIALE - Shakhtar Donetsk, De Zerbi rescinde il contratto

L'avventura di Roberto De Zerbi in Ucraina è terminata.

L'avventura di Roberto De Zerbi in Ucraina è terminata. L'allenatore italiano si era legato lo scorso anno allo Shakhtar Donetsk, poi la guerra con la Russia ha interrotto il campionato ucraino e costretto l'ex Sassuolo con tutto il suo staff di rientrare in Italia. A distanza di mesi il conflitto è ancora in atto, così De Zerbi ha deciso di rescindere il proprio contratto con il club.