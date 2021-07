UFFICIALE - Sudtirol, dal Napoli arriva Candellone in prestito: il comunicato

L’FC Südtirol comunica di aver acquisito a titolo temporaneo (prestito) dalla società S.S.C. Napoli, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Leonardo Candellone. L’attaccante 23enne si è legato al club biancorosso – in cui aveva già militato da gennaio a giugno 2018 – con un contratto fino al termine della corrente stagione agonistica, ovvero fino al 30 giugno 2022. Nell’annata sportiva 2020-2021, ha vestito la casacca del Bari nel girone C del campionato di serie C.