UFFICIALE - Torino, preso Pjaca: era l'alternativa a Ounas per l'attacco

Marko Pjaca è ufficialmente un nuovo giocatore del Torino. Arriva in prestito con diritto di riscatto dalla Juventus. Ecco l'esterno offensivo che Juric da tempo cercava. L'ex Dinamo Zagabria andrà a rinforzare il reparto offensivo dei granata che per lo stesso ruolo stavano valutando anche Ounas. Una pretendente in meno, dunque, per l'attaccante algerino in uscita dal Napoli.