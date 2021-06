UFFICIALE - Tottenham, Paratici nuovo Managing Director: contratto triennale

Fabio Paratici si è unito al Tottenham come nuovo Managing Director fino a giugno 2024. E' lo stesso club inglese a dare l'annuncio su Twitter: "Il Club è lieto di annunciare la nomina di Paratici a Managing Director, sarà responsabile della gestione e dello sviluppo delle operazioni sportive del club con effetto dal 1 luglio 2021".

The Club is delighted to announce the appointment of Fabio Paratici as Managing Director, Football, with effect from 1 July 2021.

