UFFICIALE - Traore, contratto depositato dopo la firma!

Hamed Traoré è un nuovo giocatore del Napoli. Il classe 2000 ha firmato il contratto che lo legherà al club azzurro in prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro. Il contratto è stato depositato nella serata di oggi e la Lega come si evince dalla foto in basso ha già comunicato il tutto.

Dopo aver svolto e superato le visite mediche a Villa Stuart nella giornata di martedì 16 gennaio, Hamed Traoré ha firmato il contratto con il Napoli. L'esterno arriva in prestito con diritto di riscatto dal Bournemouth, dove in questa stagione ha collezionato sei presenze in Premier League. In caso di mancato riscatto del giocatore, il Napoli dovrà pagare una determinata cifra per il prestito.