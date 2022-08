UFFICIALE - Un altro talento va all'estero: il 2002 Viti è del Nizza per 15mln

Mattia Viti è un nuovo giocatore del Nizza. Ufficiale l'addio all'Empoli per il giovane talento azzurro, 15 milioni con bonus per il club di Corsi

Mattia Viti è un nuovo giocatore del Nizza. Ufficiale l'addio all'Empoli per il giovane talento azzurro, 15 milioni con bonus per il club di Corsi, è già l'ora del primo bagno di folla. Mattia Viti sarà presente questo pomeriggio al Village OGC Nice (17:00 - 21:00 sulla Promenade du Paillon) con gli altri nuovi per una sessione di autografi.