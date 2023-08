UFFICIALE - Un ex azzurro si accasa al Brindisi in Serie C

TuttoNapoli.net

© foto di Marcello Casarotti/TuttoLegaPro.com

SS Brindisi FC comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni del calciatore Giuseppe Nicolao, esterno difensivo classe 1994, giunto in biancazzurro dal Gubbio. In carriera ha vestito le maglie di Gubbio, Foggia, Latina, Nardó, Pineto, O. Agnonese, Aversa Normanna, Napoli, Ancona, Melfi, Alessandria, Viareggio e Virtus Lanciano. Nicolao si legherà al club sino al 30 Giugno 2024 con opzione per il successivo.