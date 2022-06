UFFICIALE - Valencia, Gattuso è il nuovo allenatore: il tweet del club

Il Valencia ha ufficializzato Gennaro Gattuso come nuovo allenatore, in sostituzione dell'esonerato José "Pepe" Bordalàs.

