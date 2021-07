UFFICIALE - Venezia, rinforzo a centrocampo: la prima avversaria del Napoli pesca dal CSKA

(ANSA) - VENEZIA, 30 LUG - Il Venezia ha ottenuo in prestito annuale da Cska Mosca il giocatore Arnór Sigurdsson. Si tratta di un trequartista di 22 anni nato ad Akranes in Islanda. Nel corso dell'ultima stagione ha disputato 31 gare con la maglia del Cska Mosca, totalizzanto 2 gol ed 4 assist. Cresciuto calcisticamente nell'Akranes, nella stagione 2016/17 è stato acquistato dal Ifk Norrköping con cui in carriera ha disputato 26 gare totalizzando 3 gol e 4 assist per poi passare al Cska Mosca nella stagione 2018/19, club nel quale ha giocato 87 partite totalizzando 13 gol ed 8 assist. Con il club russo, Sigurdsson ha disputa anche 6 partite di Champions League, realizzando 2 gol. (ANSA).