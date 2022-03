UFFICIALE - Via dalla Russia, si torna a casa: l'obiettivo Kvaratskhelia cambia squadra

Khvicha Kvaratskhelia torna a casa. Il talentuoso trequartista, classe 2001, ha firmato con la Dinamo Batumi fino al 30 giugno 2022.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Khvicha Kvaratskhelia torna a casa. Il talentuoso trequartista, classe 2001, ha firmato con la Dinamo Batumi fino al 30 giugno 2022. Proprio ieri era stato sospeso il contratto con il Rubin Kazan, che lo ha lasciato andare in prestito. Kvaratskhelia, che piace in Italia al Napoli, potrebbe giocare il primo turno delle qualificazioni alla prossima Champions League, previste proprio per giugno.