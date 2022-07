UFFICIALE - West Ham, arriva Scamacca: l'annuncio degli Hammers

Adesso è ufficiale: Gianluca Scamacca è un nuovo giocatore del West Ham. L'attaccante della Nazionale arriva dal Sassuolo a titolo definitivo, è stato lo stesso club londinese ad annunciarlo con un post su Twitter. Contratto di cinque anni, con opzione per un'altra stagione per il classe '99.

All the way from Rome, Italy...



Welcome to West Ham United, Gianluca Scamacca! ✍️ pic.twitter.com/QkrSPUg6nH