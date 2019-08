Ugolini: "Discorso Verdi è congelato, non ci sono certezze con James ed Icardi..."

Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, ha parlato così ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Su Ounas si può discutere, non su Verdi: se non dovesse arrivare James allora Verdi rappresenterebbe una soluzione giusta. Il discorso Verdi un questo momento è congelato, dipende sopratutto dal mercato in entrato, non ci sarebbe più tanto tempo per lavorare, uscendo Verdi dovrebbe esserci il sostituto, ma guardando le situazioni di James ed Icardi, si capisce che non ci sono tante certezze".