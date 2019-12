ULTIM'ORA - Ancelotti è già a Liverpool per discutere con l'Everton: le ultime

Carlo Ancelotti è già volato in Inghilterra per discutere faccia a faccia con l'Everton, club molto interessato ad affidargli la guida della squadra subito dopo l'esonero di Marco Silva. L'ex allenatore azzurro, ancora a libro paga per Aurelio De Laurentiis, si è recato nel Merseyside e ora parlerà con i Toffees per capire se ci sono i margini per chiudere l'operazione. A riportarlo è Sky Sport UK.