ULTIM'ORA - Brutte notizie per James: infortunio con la Colombia, si teme il crociato

Non c'è pace per James Rodriguez. Fuori dai piani di Zidane, anche in nazionale non troverà spazio. Stavolta però a causa di un infortunio: secondo la radio colombiana Caracol ma anche tanti altri media, l'attaccante ha rimediato una lesione al ginocchio nell'ultimo allenamento e c'è timore che possa trattarsi del legamento crociato. Il Real Madrid ha dato l'ok per svolgere subito gli esami del caso.