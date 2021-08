ULTIM'ORA - Lukaku-Chelsea, è (quasi) fatta! All'Inter una cifra monstre: i dettagli dell'affare

Romelu Lukaku e il Chelsea sono sempre più vicini, l'operazione è quasi conclusa. La fumata bianca per l'affare che porterà il belga a Londra - riporta Sky Sports UK - appare davvero ad un passo: il calciatore infatti, è atteso in Inghilterra nella giornata di lunedì. Segnale chiaro di come la trattativa stia andando spedita verso la chiusura (con l'ultima offerta da 115 milioni di euro cash che ha sbloccato l'affare).