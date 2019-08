ULTIM'ORA - Lukaku-Inter, affare fatto! Fumata bianca per cifra monstre: i dettagli

Dopo un lungo intrigo, sembra essersi risolta una delle telenovelas più intricate dell'estate (che ha visto anche il Napoli tra le squadre ad osservare). L’Inter ha trovato l’accordo definitivo col Manchester United per Romelu Lukaku. Scambio di documenti in corso, si attendono - riferisce Sky - contratti firmati. L’operazione adesso è in chiusura. I red devils hanno accettato l'offerta del club nerazzurro da 70 milioni di euro più bonus (5 mln molto semplici da raggiungere) per arrivare agli 83 milioni di euro richiesti dal club inglese, come riportaTuttomercatoweb.com.