ULTIM'ORA - Milinkovic-Savic verso l'Arabia: nella notte offerta da 20mln a stagione!

© foto di www.imagephotoagency.it

Clamorosa offerta dall'Arabia per Milinkovic: il sì può arrivare già oggi! Così titola il Corriere dello Sport nella sua versione online sul futuro del centrocampista della Lazio.

"Una nuova offerta dall’Arabia per Milinkovic, ancora più clamorosa di quella dei giorni scorsi, sta tentando lui e la Lazio. Venti milioni all’anno a Sergej, 40 a Lotito. La trattativa si stava sviluppando ieri dopo la mezzanotte, oggi se ne conoscerà l’esito. La squadra è rimasta top secret, potrebbe essere l’Al-Hilal, era spuntata in settimana. L’entità della proposta è talmente alta che Milinkovic sta davvero pensando di lasciare l’Europa e il sogno di giocare in Champions cambiando vita calcistica".