ULTIM'ORA - Niente James per l'Atletico, ha preso Rodrigo! Nel pomeriggio le visite mediche

Rodrigo sarà un giocatore dell'Atletico Madrid. La notizia dell'ultim'ora arriva dal quotidiano spagnolo As che racconta dell'accordo tra Atletico e Valencia per 55mln di euro più 5 di bonus che presto sarà ufficiale, considerando che il giocatore è già d'accordo con l'Atletico e non s'è allenato questa mattina perchè nel pomeriggio sarà a Madrid per le visite mediche. L'Atletico intanto spera di piazzare Kalinic e Correa in questi giorni.