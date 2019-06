ULTIM'ORA - Ripartiti i contatti per Veretout: con Diawara e Rog in uscita, ora il Napoli ha posto

Con Diawara verso la Roma e Rog in uscita (Parma o Cagliari) il Napoli ha liberato posto per Jordan Veretout. In serata Giuntoli ha riallacciato i contatti per portare in azzurro il centrocampista della Fiorentina, con il quale c'è già l'accordo da 2 mesi. Così su twitter il giornalista della Gazzetta dello Sport, Nicolò Schira