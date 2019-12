ULTIM'ORA Sky - Ancelotti nuovo allenatore dell'Everton! Sarà sugli spalti per la sfida all'Arsenal

Ormai non ci sono più dubbi. Carlo Ancelotti sarà confermato come nuovo allenatore dell'Everton prima del fine settimana. L'ormai ex tecnico del Napoli, secondo i colleghi inglesi di Sky Sports, sarà presente sugli spalti sabato per la gara contro l'Arsenal. Il suo debutto è previsto il 26 dicembre. Ecco il tweet:

BREAKING: Carlo Ancelotti will be confirmed as Everton's new manager before the weekend - and will be in the stands at Goodison for their game against Arsenal.