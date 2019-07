Ultim'ora - Sky: il Napoli blinda Younes, agenti a Dimaro per il rinnovo

Rinnovo in vista per Amin Younes. Queste le ultime riportate da gianlucadimarzio.com riguardo il futuro del giocatore tedesco: "Il Napoli punta forte su Amin Younes, esterno classe 1993 arrivato in Italia lo scorso anno dall'Ajax. Il club azzurro ha intenzione di prolungare il contratto del proprio giocatore, in scadenza nel giugno del 2023. Gli agenti del tedesco sono arrivati nella giornata di oggi a Dimaro, sede del ritiro del Napoli, per discutere del rinnovo".