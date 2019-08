ULTIM'ORA Sky - Napoli-Llorente, accordo definito: domani le visite mediche

Tutto confermato per il ritorno in Italia di Fernando Llorente. L'attaccante spagnolo - secondo Sky Sport - ripartirà con la maglia azzurra: domani svolgerà le visite mediche per poi firmare il contratto con il Napoli. Si tratterà di un biennale. Con l'ex Tottenham il club azzurro completa l'attacco con caratteristiche diverse.