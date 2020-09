ULTIM'ORA - Suarez-Juve, salta tutto e torna caldo Milik? Il Barcellona cambia idea: vuole tenerlo!

Sembrava promesso sposo alla Juventus, ma non è proprio così. Luis Suarez ad oggi è più dentro che fuori al progetto del Barcellona. A raccontarlo è l'emittente spagnola TV3, secondo cui il club blaugrana avrebbe fatto dietrofront dopo aver constatato i vari problemi economici per arrivare ad un altro attaccante di livello. Per questo - si legge - Koeman adesso conterebbe anche su di lui. Per la Juventus, dunque, potrebbe tornare calda la pista Arkadiusz Milik.