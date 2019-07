ULTIM'ORA The Sun - Affare Lukaku-Dybala può saltare: non c'è accordo tra l'argentino e lo United

Come prevedibile, può saltare lo scambio tra Dybala e Lukaku. Prevedibile perché l'attaccante argentino della Juventus non aveva intenzione di lasciare l'Italia e dunque ha chiesto un ingaggio molto alto che lo United non può garantirgli. Se non si raggiungerà l'intesa salterà quasi certamente questa doppia operazione. In tal caso, tornerebbe in discussione anche il futuro di Icardi con la Juve pronta a 'ripiegare' sull'argentino dell'Inter per rinforzare l'attacco.