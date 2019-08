ULTIM'ORA Tmw - Inter, ribadito ad Icardi che deve trovarsi una squadra: il giocatore fa ancora muro

Il futuro di Mauro Icardi è sempre più lontano dall'Inter. All'attaccante argentino, infatti, anche nella giornata di oggi è stato ribadito che non verrà inserito nella lista per la prossima Serie A e nemmeno in quella per la Champions. Il giocatore per adesso fa muro, ma il club nerazzurro gli ha fatto intendere ancora una volta di trovarsi una sistemazione.