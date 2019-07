ULTIM'ORA Tmw - Rog-Cagliari, ci siamo: operazione in chiusura per 18 mln

Aria di cessione di Marko Rog. Il centrocampista azzurro pare ormai prossimo a lasciare Napoli, con il Cagliari in pole per assicurarsi le prestazioni del giocatore croato. Queste le ultime riportate da Tmw: "Marko Rog si avvicina al Cagliari. Dopo la fumata nera nell'incontro con il Boca Juniors per Nahitan Nandez, il club rossoblù ha deciso di chiudere con Napoli la trattativa per l'acquisizione del centrocampista croato classe '95 che piace anche al Genoa ed Eintracht Francoforte. L'offerta, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, è di 18 milioni di euro".