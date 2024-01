ULTIM'ORA - Via libera per Soumaré: il Siviglia chiude per il sostituto

Ci siamo per Lucien Agoumé dall'Inter al Siviglia. Tra i due club c'è l'accordo per il prestito con diritto di riscatto

Ci siamo per Lucien Agoumé dall'Inter al Siviglia. Tra i due club c'è l'accordo per il prestito con diritto di riscatto e già oggi il centrocampista nerazzurro si recherà a Siviglia. L'Inter manterrà l'eventuale clausola di riscatto per Agoumé. L'Olympique Marsiglia ha abbandonato oggi le trattative a causa dei dubbi del giocatore.

A riferirlo è Fabrizio Romano. Quest'operazione potrebbe essere legata alla cessione di Boubakary Soumaré, uno dei principali obiettivi del Napoli per il centrocampo. Ieri il francese ha dato forfait per motivi personali e ora potrebbe arrivare il via libera all'addio. Soumaré, va ricordato, è di proprietà del Leicester e si trova in Spagna in prestito.