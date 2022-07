Ultime su Dybala: diritti d'immagine non sono un problema, ma ha dubbi sul progetto

Paulo Dybala non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro e il Napoli ci spera, anche se la strada è in salita

Paulo Dybala non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro e il Napoli ci spera, anche se la strada è in salita. I dirigenti partenopei si sono confrontati con l’entourage dell’attaccante: i diritti d’immagine non sarebbero un problema (il club ha chiarito che li concederebbe al calciatore), ma la proposta economica del Napoli, seppur importante, non è ancora sufficiente per l’argentino, che nutre dubbi anche su un progetto tecnico indebolito dagli addii di queste settimane. Lo scrive SerieANews.