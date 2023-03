Umtiti è rinato, ma non tornerà al Barcellona: futuro in Serie A (ma non al Lecce)

Difficile, per non dire impossibile che la prossima estate i club interessati potranno strapparlo alle condizioni concordate da Corvino la scorsa estate

Samuel Umtiti è tra i segreti di questo Lecce di Marco Baroni. Il difensore francese campione del Mondo dopo quattro stagioni vissute ai margini del campo di gioco ha ritrovato in Salento quella fiducia e quello spazio che a Barcellona erano elementi venuti totalmente a mancare. Gli infortuni poi avevano fatto il resto, ripetuti ko che avevano messo addirittura in discussione la possibilità che Umtiti potesse ancora giocare a calcio a certi livelli. Non è così. Questa stagione sta definitivamente scacciando l'etichetta di ex calciatore e oggi Umtiti, a 29 anni, è di nuovo una grande opportunità di mercato.

L'avventura a Barcellona è finita. Nonostante il contratto

Attualmente in prestito al Lecce, Umtiti ha un contratto col Barcellona valido fino a giugno 2026 ma in questo momento non ci sono i margini per un suo rientro a Barcellona anche perché la squadra di Xavi - già abbondante in quella zona di campo - si sta mostrando molto solida in fase difensiva: è la miglior difesa della Liga con soli 8 gol subiti, addirittura una sola rete incassata al Camp Nou.

Umtiti potrebbe restare in Serie A

Al contempo Umtiti è rinato lontano da Barcellona e oggi valuta concretamente la possibilità di restare in Serie A anche il prossimo anno. Pur essendo ancora al 70/75% delle sue potenzialità, il centrale mancino transalpino s'è mostrato difensore estremamente affidabile e da novembre in poi ha trovato una continuità di gioco e rendimento che mancavano da anni. Difficile, per non dire impossibile che la prossima estate i club interessati potranno strapparlo alle condizioni concordate da Pantaleo Corvino la scorsa estate (il Lecce per questa stagione gli paga solo 100mila euro d'ingaggio, ndr). Però un nuovo prestito sarà operazione fattibile, col Barcellona che sa di dover contribuire anche in quella circostanza al pagamento di un ingaggio molto importante, seppur in maniera meno onerosa rispetto a quanto pattuito qualche mese fa. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.