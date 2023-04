Un altro obiettivo in perfetto stile Napoli: perché gli azzurri sono su Jesper Lindstrom

Trequartista, esterno sinistro, nelle idee del Napoli potrebbe essere l'erede perfetto di Piotr Zielinski.

© foto di Federico Titone

Un altro colpo non da primissima fascia ma in perfetto stile Napoli in arrivo? Occhio all'obiettivo in Germania, allora. Perché Jesper Lindstrom non è da annoverare tra i talenti 'sconosciuti' ma è certamente uno dei giocatori pronti al grande salto, in rampa di lancio. Il target perfetto per il Napoli che ha seguito più volte in stagione il classe 2000 dell'Eintracht Francoforte che ha peraltro sfidato anche in Champions League (ma solo all'andata, al ritorno era fuori per infortunio). Danese, ovvero figlio di una terra che negli ultimi anni sta sfornando talenti a profusione, nell'ultima stagione ha vinto il premio di Rookie of The Year della Bundesliga e nel palmares ha già un'Europa League vinta da protagonista.