Un anno dopo il Milan svende il colpo De Ketelaere: va all'Atalanta in prestito con diritto

E' ormai imminente il passaggio di Charles De Ketelaere dal Milan all'Atalanta.

TuttoNapoli.net

© foto di DANIELE MASCOLO

E' ormai imminente il passaggio di Charles De Ketelaere dal Milan all'Atalanta. La chiusura della trattativa tra i due club è prevista per domani o al massimo dopo domani. L'accordo dovrebbe prevedere un prestito da 3 milioni di euro con diritto di riscatto in favore dell'Atalanta, fissato a 22mln e una quota bonus di circa 4mln. Oltre a queste cifre è da aggiungere il 10% sulla futura rivendita in favore del Milan in caso di riscatto dei bergamaschi. A riferirlo è Sky Sport.