Un centrale a prescindere: Maksimovic e Luperto via, per rimpiazzarli il preferito è Omeragic

Marcos Senesi del Feyenoord e Becir Omeragic dello Zurigo sono i due nomi che il Napoli ha cerchiato in rosso per potenziare il suo reparto difensivo. Lo riporta oggi in edicola La Repubblica, che in merito allo svizzero fa sapere che il club azzurro avrebbe già preso informazione tramite il connazionale, nonché ex azzurro, Blerim Dzemaili. Un centrale in casa Napoli dovrà arrivare, visto che Nikola Maksimovic andrà via in scadenza e Sebastiano Luperto, di ritorno dal prestito al Crotone, cercherà sistemazione altrove.