Un dirigente Inter ieri al Maradona: osservato il nuovo '9' della Nazionale

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo quanto riferisce Sky, l'Inter segue da più di anno Mateo Retegui, attaccante del Tigre accostato nelle scorse settimane anche al Milan. I nerazzurri avrebbero un canale privilegiato con il club argentino dopo l'operazione Facundo Colidio che è in prestito fino al termine della stagione. Il Tigre dovrebbe riscattare in estate il centravanti della Nazionale italiana dal Boca Junior per 2,5 milioni di euro (il Boca manterrà il 50% sulla futura rivendita del giocatore classe 1999). L'Inter, che ieri ha visionato da vicino Retegui in Italia-Inghilterra con Dario Baccin, è quindi in pole, ma la rete di ieri potrebbe far alzare il prezzo.