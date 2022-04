Un ex Napoli nuovo ct di Osimhen? Valutazioni in corso in Nigeria

Per l'ex difensore del Napoli sarebbe la seconda esperienza sulla panchina di una nazionale.

Nigeria e Marocco valutano la possibilità di presentare una proposta a Laurent Blanc. I nordafricani hanno come raggiunto il Mondiale con Halilhodzic, ma ci sono alcuni problemi con i calciatori della nazionale. Per l'ex difensore del Napoli sarebbe la seconda esperienza sulla panchina di una nazionale, dopo quella non felice con la sua Francia che si concluse con le proprie dimissioni nel giugno del 2012.