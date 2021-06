Un giovane e un esperto: il Napoli punta due centrocampisti, la situazione

Chi al posto di Tiemoué Bakayoko? Il Napoli è alla ricerca di un centrocampista e ha messo due profili nel mirino, come riportato dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Per il centrocampo sono arrivate buone relazioni per Zian Flemming, olandese del Fortuna Sittard, 23 anni, che l’anno scorso ha concluso la stagione con 12 gol e 7 assist. Colloqui anche per Moussa Sissoko, 31 anni, che arriverebbe, nel caso, in prestito dal Tottenham (25 presenze in Premier per lui".