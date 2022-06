Un Mertens può lasciare l'Italia, un altro può sbarcarci: il Genoa punta un centravanti '92

Tra i nomi nel mirino c'è Mertens, che non è però Dries, col quale non avrebbe peraltro alcun legame di parentela: si tratta di Lennart Mertens

Un attaccante belga, dal cognome piuttosto noto in Italia, nel mirino del Genoa. Secondo quanto riferito da la Repubblica, edizione Genova, il ds Spors è in questo momento all'estero, a caccia di rinforzi per il prossimo campionato di Serie B. Tra i nomi nel mirino c'è Mertens, che non è però Dries, col quale non avrebbe peraltro alcun legame di parentela: si tratta di Lennart Mertens, centravanti belga classe '92, che nell'ultima stagione ha segnato 12 gol in 27 presenze col KMSK Deinze, nell'equivalente belga della Serie B.