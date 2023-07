Un vice-Di Lorenzo per far partire in prestito Zanoli: contropartita al Verona per Faraoni

Alessandro Zanoli è richiesto dal Genoa che può garantirgli un campionato di Serie A per fare ulteriore esperienza.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Alessandro Zanoli è richiesto dal Genoa che può garantirgli un campionato di Serie A per fare ulteriore esperienza. Per questo il Napoli ha cominciato a dare un'occhiata sulle fasce altrui, scrivei il Corriere dello Sport: "Davide Faraoni (31) porterebbe con sé in dote centocinquantadue presenze, pure un bel po’ di gol (20) e una personalità che finirebbe per aiutare. Con il Verona, ce ne sono di cose da dire: Folorunsho (25), protagonista a Bari di un campionato di spessore, è nel taccuino di Maurizio Setti. Certe coincidenze, talvolta, vengono costruite ad arte".