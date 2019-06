Una concorrente forte per Rodrigo. Dalla Spagna: piace al Bayern Monaco

Non c’è solo il Napoli su Rodrigo Moreno, attaccante del Valencia che piace molto al club azzurro. Il calciatore è stato accostato anche alla Roma, ma stando a quanto riferisce il quotidiano spagnolo “As” anche all’esterno seguono la punta spagnola: il calciatore piace, infatti, al Bayern Monaco. Il quotidiano spiega anche la posizione del club, il Valencia, e del calciatore: l’attaccante ha un valore elevato perché è un giocatore importante per il tecnico Marcelino: le offerte verranno ascoltate solo soddisferanno tutte le parti sarà accettato. La posizione di Rodrigo è chiara: se lascia Valencia, è solo per andare ad un grande club in Europa