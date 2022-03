Una partita più 10' e un lungo stop: Tuanzebe e un ingaggio (per ora) sfortunato

Dieci minuti d'ottimo impatto con la Sampdoria, 120 minuti discutibili con la Fiorentina in Coppa Italia (5 gol subiti, ma era la prima da titolare)

Dieci minuti d'ottimo impatto con la Sampdoria, 120 minuti discutibili con la Fiorentina in Coppa Italia (5 gol subiti, ma era la prima da titolare), poi due panchine e un lungo stop. Tuanzebe ha già saltato cinque partite di campionato a causa della lombalgia e quasi certamente salterà anche quella col Verona. Il centrale di proprietà dello United continua ad allenarsi a parte. Ad oggi è ingiudicabile a causa della lunga assenza, ma quasi certamente a fine stagione il Napoli non approfondirà il discorso col club inglese e dopo la fine del prestito secco non penserà di acquistarlo.